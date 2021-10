TRÉGUA AMEAÇADA:. assaltantes da Cidade do Povo roubam no Rosalinda e um é preso pela polícia

- Publicidade-

Cinco elementos praticaram um roubo no bairro Rosalinda, no final da tarde desta sexta-feira, 22, e seguiram rumo a Cidade do Povo.

Um deles, o que carregava o produto do roubo, uma televisão, foi conduzido pela polícia militar para a Delegacia de Flagrantes.

Segundo as vítimas, os cinco entraram na residência, dois portanto , cada um uma escopeta, e renderam toda a família, levando da casa uma televisão e um celular.

O roubo foi rápido e bem orquestrado, e o quinteto seguiu em direção a mata que separa o Rosalinda da Cidade do Povo.

Os policiais do Segundo Batalhão foram acionados e fizeram o cerco na área de mata, tendo êxito em recuperar o aparelho de tv que era carregado por um dos assaltada, um menor de apenas 17 anos.

Informações de testemunhas do bairro Rosalinda, dão conta de que um grupo de homens da facção que domina o bairro, teriam também entrado na mata em busca dos assaltantes, que são de outra facção, a que domina o bairro Cidade do Povo, para fazer justiça com as próprias mãos, mas a PM chegou primeiro e apreendeu o menor.

A suposta ”trégua” entre as facções está ameaçada, visto que os grupos estão invadindo as áreas do ”rivais” para praticar roubos e furtos, descumprindo assim o acordo entre as facções.

