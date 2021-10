Transferência PIX terá novas regras nesta sexta, veja o que muda

A mudança é pequena mas trará uma enorme vantagem para os usuários de transferência via Pix.

Recentemente o a transferência por Pix passou por mudanças, onde a transferência noturna entre às 20h e 5h foi limitada em R$ 1 mil. Contudo, nesta sexta-feira, 29 de outubro, novas mudanças no Pix serão implementadas.

A partir desta sexta, o usuário que queira fazer um Pix deverá se atentar as mudanças, que segundo o Banco Central procura trazer mais facilidade ao realizar as operações.

As novas mudanças, intituladas como a terceira fase do open banking vão fazer com que o sistema possibilite o compartilhamento rápido e seguro de dados de pagamento, com o objetivo de trazer mais agilidade nas compras realizadas na internet via Pix.

A mudança é pequena, mas significa uma maior modernidade para o sistema financeiro. Assim, a partir desta sexta-feira, as pessoas vão poder realizar pagamentos via Pix em sites de e-commerce sem precisar acessar o aplicativo do banco.

Um exemplo para melhor entendimento é o caso do aplicativo de delivery iFood, onde, o usuário que faz um pedido no aplicativo para pagar via Pix recebe uma chave ou código ou QR Code e precisa sair do aplicativo para acessar a conta do banco e realizar o pagamento.

Assim, ao escolher por pagar pelo Pix o usuário apenas informará a sua chave de identificação, seja CPF, e-mail, e a plataforma é que efetuará o pagamento acionando o banco para realizar o débito.

Vale lembrar que antes de o procedimento ser realizado a instituição financeira irá comunicar todos os detalhes da compara realizada pelo correntista.