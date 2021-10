Transexual é encontrada morta em Rio Branco; polícia suspeita de suicídio

- Publicidade-

A transexual Karol Souza foi encontrada morta na última sexta-feira (8) dentro de casa, em Rio Branco. Devido a forma como o corpo dela estava, tanto a polícia como também os familiares e amigos acreditam que ela ela tenha tirado a própria vida. Ela estaria apresentando sinais de depressão.

O corpo de Karol foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e após a realização dos procedimentos necessários foi liberado para velório e sepultamento. O laudo oficial apontado a causa da morte deve ficar pronto em até 30 dias.

Nas redes sociais os amigos prestaram diversas homenagens à trans. “Hoje perdi uma amiga de infância por quem nutria um imenso carinho. As lindas memórias do que vivemos jamais serão esquecidas. Meus pêsames a família”, descreveu Yasmin Tavarez.

Prevenção ao suicídio

A melhor forma de evitar o suicídio é tratar os possíveis transtornos psiquiátricos subjacentes com medicamentos (antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos) e psicoterapia. O monitoramento de pessoas com tendências suicidas é muito importante, assim como o apoio familiar. Manter um diálogo aberto e fortalecer os vínculos são fundamentais para as pessoas que pensam em cometer o ato.

Restaurar a vontade de viver, incentivar sonhos e atividades que costumavam ser prazerosas para pessoas podem representar um reforço positivo e necessário nessas horas, assim como lembrar que a pessoa não está sozinha e que terá o apoio que precisar independentemente do que estiver passando.

Precisa de ajuda? fale com um profissional ainda hoje através do “Centro de Valorização da Vida” pelo telefone 188, disponível 24 horas.