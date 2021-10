Tradicional Colégio Meta, um dos melhores do Acre, vai fazer concurso para bolsa estudantil

- Publicidade-

Colégio Meta irá contemplar a comunidade estudantil e estimular a busca por conhecimento com um concurso de bolsas estudantis, para alunos do ensino fundamental e médio que obtiverem os melhores resultados nas avaliações, conforme alguns critérios.

· Poderão participar do concurso, apenas, alunos que estudam em outras escolas (públicas ou particulares).

· As séries participantes do concurso serão do 3º ao 9º ano do ensino fundamental e 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio.

DAS BOLSAS

· As bolsas variam de 30%, 50% e 100% de desconto na matrícula e prestações referentes ao ano letivo de 2022.

DAS INSCRIÇÕES

· As inscrições serão realizadas no período de 03/11 a 05/11/2021 através do link, CLIQUE AQUI.

Até às 18h (horário local).

· As inscrições serão gratuitas.

DA PROVA

· A prova será composta por questões de múltipla escolha, com quatro a cinco alternativas cada, entre as quais apenas uma é a correta.

· A prova será realizada no dia 26/11/2021 das 14h às 17h30min.

· A realização da prova acontecerá na sede da escola localizada na rua Rubens Carneiro Nº536, bairro Abrahão Alab.

· O candidato deverá chegar com no mínimo 30 minutos de antecedência.

· O candidato deverá trazer documento com foto para identificação e também caneta azul ou preta, lápis e borracha.

DOS CONTEÚDOS

· Para o 3º ano Língua Portuguesa e Matemática.

· Para o 4º ano Língua Portuguesa e Matemática.

· Para o 5º ano Língua Portuguesa e Matemática.

· Para o 6º ano Língua Portuguesa, Matemática e Ciências.

· Para o 7º ano Língua Portuguesa, Matemática e Ciências.

· Para o 8º ano Língua Portuguesa, Matemática e Ciências.

· Para o 9º ano Língua Portuguesa, Matemática e Ciências.

· Para a 1ª série (Ensino Médio) Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

· Para a 2ª série (Ensino Médio) Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

· Para a 3ª série (Ensino Médio) Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

DA CLASSIFICAÇÃO

· Com base nas notas finais de cada estudante, serão elaboradas as listas de classificação. Obedecendo-se a ordem decrescente da média obtida, os estudantes serão convocados de acordo com sua colocação, respeitando o número de vagas disponibilizadas em cada segmento.

· Critério de desempate:

1) Maior nota em Matemática;

2) Maior nota em Língua Portuguesa.

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

· O resultado será divulgado dia 03/12/2021 a partir das 10h nas redes sócias da escola, além disso, os candidatos serão avisados por telefone.

DA MATRÍCULA

· O candidato classificado deverá efetuar a matrícula até o dia 10/12/2021.

· A matrícula será considerada efetiva se os documentos forem apresentados à escola de acordo com a documentação exigida.

· A bolsa de estudos de 30% (trinta por cento) e 50% (cinquenta por cento) para os candidatos classificados refere-se a desconto nas prestações de janeiro a dezembro. Os demais custos como material didático, uniforme escolar, provas de segunda chamada e outros itens serão de responsabilidade do responsável financeiro do aluno.

· A bolsa de estudos de 100% (cem por cento) para os candidatos classificados refere-se a desconto nas prestações de janeiro a dezembro. Os demais custos como material didático, uniforme escolar, provas de segunda chamada e outros itens serão de responsabilidade do responsável financeiro do aluno.

· Os documentos exigidos são: cópia da certidão de nascimento, RG e CPF dos responsáveis, comprovante de residência, histórico/declaração ou transferência, e-mail e número de telefone nos responsáveis

