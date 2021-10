Trabalhadores do serviço de reforma do estádio Totão em Mâncio Lima, denunciam que estão com 3 meses de salários atrasados

- Publicidade-

A obra de reforma e ampliação do Complexo Esportivo Totão, no município de Mâncio Lima, iniciou em outubro de 2019 e de lá pra cá, diversas reclamações de atraso de pagamento de trabalhadores foram relatadas.

“Fala ai no jornal sobre o pagamento dos trabalhadores daqui do estádio Totão de Mâncio Lima, que já vai fazer três mês que nós não recebemos. Me ajuda por favor ai divulgando”, escreveu ao Sistema Juruá de Comunicação um operário da obra.

O mais recente atraso de salários, ocorre neste mês de outubro de 2021. Os serviços inclusive estão parados, até que as dívidas da Empresa Destak Construção Civil Eireli sejam sanadas junto aos trabalhadores.

A prefeitura de Mâncio Lima, recebeu emenda parlamentar da Deputada Federal Jéssica Sales, para esse serviço no estádio de futebol. Através da assessoria do prefeito Isac Lima, uma nota foi enviada ao site Juruá Online, negando que da parte do município haja débito junto à empresa.

Nota de Esclarecimento

A Prefeitura de Mâncio Lima vem por meio deste esclarecer a sociedade manciolimense sobre o andamento da obra de reforma e ampliação do Complexo Esportivo Totão. A obra do Estádio está com aproximadamente 60% executada, incluindo a reforma dos espaços que já existiam bem como a construção novos como o palco, piscina olímpica e outros. Já foram realizadas oito medições que totalizam R$ 1.700,00 mil.

A medição é a atividade que controla tudo o que foi produzido na obra, ou seja, as medições de obras e serviços de engenharia garantem o pagamento, ou recebimento, adequado. Do mesmo modo que facilita o controle dos prazos, do orçamento e das exigências de qualidade. A obra do Complexo Esportivo Totão está orçada em pouco mais de R$ 2.9 milhões de emendas liberadas para o município pela deputada Jéssica Sales. A paralisação da mesma se deve ao fato de que empresa que está construindo ainda não apresentou seu cronograma de execução após esses pagamentos e, consequente, a Prefeitura de Mâncio Lima já fez a notificação judicial (em anexo) junto a mesma para que seja dado continuidade as obras.

A Prefeitura de Mâncio Lima vem cumprindo com todas as suas obrigações inclusive, fazendo os devidos repasses a empresa vencedora do certame. O Município tem em conta R$ 1,3 milhão referente ao último depósito feito pelo Ministério da Cidadania. Estes recursos, só serão repassados para a conta da empresa assim que a mesma cumpra com suas obrigações e responda a notificação a fim de executar a obra conforme está no projeto.

Com relação ao pagamento dos funcionários que estão trabalhando na obra, a prefeitura não tem nenhuma obrigação patronal com os mesmos, a responsabilidade de pagar os trabalhadores em dia é única e exclusivamente da empresa. Cabe a esta municipalidade realizar os repasses financeiros após as medições.

O estádio terá o telhado todo substituído, as arquibancadas, alambrado, as salas e vestiários reformadas. O ginásio ao lado do campo de futebol também será revitalizado. A pista de atletismo vai passar por reparos e o complexo vai ganhar uma piscina olímpica e um palco para eventos.

Ordem de Serviço para a reconstrução do Estádio Totão foi assinada no dia 17 de outubro de 2019.