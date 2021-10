Tortura e execuções: Identificadas todas as vítimas da chacina em fazenda de Vilhena

- Publicidade-

A Polícia Civil juntamente com a Polícia Militar identificou as vítimas da chacina ocorrida em uma fazenda, localizada na área rural do município de Vilhena, na noite da última quarta-feira (13). A propriedade foi invadida por sete criminosos fortemente armados e encapuzados.

As vítimas são: o casal proprietário da fazenda Sonia Mara Biavatti, 55 anos, e Heladio Candido Senn, 73 anos, e os funcionários Jhonatan Rocha Borges Reis, 21 anos, Oederson Santana, 34 anos, e Amagildo Severo, 53 anos.

As duas testemunhas que escaparam da morte juntamente com os dois netos dos proprietários da fazenda, relataram aos policiais que era por volta das 19h30, quando a propriedade foi invadida pelos criminosos armados e encapuzados. Os bandidos renderam as vítimas, e ordenaram que todos deitassem no chão da residência.. Em seguida mandaram as vítimas se identificarem. Após isso, o bando executou as cinco pessoas com vários tiros. Logo em seguida, o bando trancou as testemunhas sobreviventes na casa do caseiro e deu ordem para que eles não saíssem da casa, caso contrário seriam todos mortos. O bando fugiu da fazenda levando uma caminhonete Toyota Hilux, de propriedade do dono da fazenda Heladio, um cofre contendo três armas de fogo e aparelhos celulares. Por volta das 5h30 da manhã de quinta-feira (14), as testemunhas conseguiram arrombar uma das janelas da casa onde ficaram trancadas e pediram ajuda em outra fazenda que fica nas proximidades. O caso já está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Repressão À Extorsão, Roubos e Furtos do município de Vilhena.