Todo o Amapá está ameaçado de calor extremo e clima pode ser fatal até 2100, diz pesquisa

Apesar do Amapá carregar o posto de estado com maior área preservada do país , a pesquisa revela que esse dado não impede o processo de savanização a longo prazo, já que não existem barreiras ou divisões geográficas para o aquecimento global. “As condições extremas de calor induzidas pelo desmatamento podem ter efeitos negativos e significativamente duradouros na saúde humana. Precisamos entender globalmente que, se o desmatamento continuar nas proporções atuais, os efeitos serão dramáticos para a civilização. Essas descobertas têm sérias implicações econômicas que vão além dos danos às lavouras de soja”, disse Paulo Nobre, pesquisador do Inpe e um dos autores do artigo.