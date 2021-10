Tite aposta na dupla Gabriel Jesus e Gabigol diante da Venezuela

Treinador da seleção brasileira confiou a missão de fazer gols aos dois especialistas do ataque. Jogo acontece hoje, às 20h30

Tite confiou a missão dos gols da seleção brasileira no jogo contra a Venezuela a dois especialistas no ofício: Gabriel Jesus e Gabriel Barbosa, o Gabigol. O atacante do Manchester City vive fase inspirada na Inglaterra, sendo decisivo em jogos do Campeonato Inglês. O goleador do Flamengo parece ter encontrado nova vocação em campo nas últimas partidas, distribuindo assistências para Bruno Henrique. Juntos, pretendem aprontar contra a Venezuela.

Apesar do sucesso nos últimos anos, os dois atacantes costumam ser alvo de críticas por parte dos torcedores brasileiros. Jesus é acusado de não render na seleção. Gabriel Barbosa voltou ao Brasil após fracassar na Europa e estaria fadado a ser ídolo apenas no futebol nacional.

Para piorar, na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, Gabriel Jesus recebeu duras críticas por não ter marcado um gol sequer e chegou a ser chamado de volante por conta do posicionamento tático que Tite pediu a ele. Com a “amarelinha”, o flamenguista só começou a receber oportunidades nos últimos jogos das Eliminatórias, muito por causa das ausências dos atletas que atuam na Inglaterra.

Mas, independentemente da preferência dos torcedores por um ou outro, ambos têm carreiras de sucesso e podem ser importantes para a seleção. Tite se convence cada vez mais disso, num momento em que a Copa do Catar se aproxima.