Tiroteio em escola no Texas deixa ‘múltiplas vítimas’, diz polícia local

Quatro pessoas ficaram feridas após um ataque à Timberview High School na cidade de Arlington, Texas, Estados Unidos. Três alunos e um funcionário foram baleados nesta quarta-feira (6/5), segundo informações passadas pela polícia à imprensa local. Os investigadores acreditam que este incidente começou com uma briga.

Uma das vítimas teve ferimentos leves e foi atendida ainda no prédio escolar. As outras três foram encaminhadas ao hospital, não se sabe o estado de saúde delas. De acordo com rede a NBC, as forças de segurança da região responderam a um chamado por volta das 9h15 da manhã, no horário local.

O suspeito de ter efetuado os disparos é um aluno do ensino médio, Timothy George Simpkins, de 18 anos. Os policiais dizem que ele fugiu em um Dodge Charger 2018 prata. A escola faz parte de um distrito escolar independente do município de Arlington e tem contingente próprio de segurança. Ambos os efetivos estão mobilizados para este chamado.

A porta-voz do distrito declarou à Fox News que os demais alunos e funcionários ficaram fechados em salas e escritórios até que a situação fosse estabilizada. Os pais foram chamados ao Centro de Artes Cênicas, para onde os alunos serão levados assim que a escola estiver protegida, informou a polícia.