Tiago Leifert abandona de vez o The Voice Brasil

Após gravar toda a primeira etapa do “The Voice Brasil”, na Globo, Tiago Leifert se afasta de vez da emissora. Na noite desta quarta-feira, 20 de outubro, o apresentador anunciou que deixa o reality nas próximas semanas, mais uma vez, por questões pessoais.

O apresentador contou no Instagram que precisa estar mais próximo da família nas próximas semanas. Por isso, o colega de emissora vai assumir a atração a partir de agora até a final da temporada. Sendo assim, ele se despede da Globo pela porta dos fundos.

“Minha família precisa de mim aqui em SP nas próximas semanas e, por isso, com coração partido, tem mudanças de planos. Meu amigo querido André Marques assume o The Voice a partir da segunda fase. Na primeira ainda tô lá. Estreamos dia 26/10. Em breve conversamos mais”, escreveu o apresentador.

Não é a primeira vez que Tiago Leifert se afasta do reality desde o começo das gravações. Recentemente, o apresentador deixou a atração por uma semana. Momentaneamente, André Marques só gravou um dos episódios e o jornalista voltou ao programa musical.

Vale lembrar que a nova temporada do reality musical estreia dia 26 de outubro, uma semana depois do último episódio do “The Masked Singer Brasil”, que fez sucesso nas noites de terça-feira na TV Globo. É missão da disputa manter os índices e embates com “A Fazenda 13”, da Record TV.

Fonte: O Fuxico