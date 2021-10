TERROR NA MADRUGADA: Assalto bem orquestrado deixa prejuízo de mais de R$ 300 mil em empresa da construção civil em Rio Branco

- Publicidade-

A informação partiu de funcionários que repassaram, via whatsapp, como aconteceu o assalto ocorrido na madrugada de sábado para domingo.

Segundo informações, 6 assaltantes entraram no canteiro de obras do empreendimento Hevea, da empresa Elite Engenharia, que fica na BR 364 em frente ao Farofa.

O assalto, muito bem orquestrado, parece ter sido bem ”estudado” antes de ser executado. O vigia foi rendido, a energia foi cortada, e de acordo com o vigia, única testemunha, os assaltantes passaram cerca de 4 horas no interior do canteiro.

A nota divulgada nos grupos de whatsapp informa que muitos objetos e ferramentas de valor foram levados. Mas os bandidos, bem informados, levaram até o DVR de gravação de todas as câmeras de segurança, para não deixar pistas.

Entre os equipamentos levados estão: makitas, compactadores, furadeiras, marteletes e outras ferramentas. Além desses equipamentos, levaram também os notebooks, impressoras e materiais como bobinas de cabo de cobre de todas as bitolas.

Pessoas ligadas a empresa pedem apoio nos grupos de whatsapp, por se tratar de equipamentos de fácil identificação, pois são materiais e equipamentos de grande porte, entre eles bobinas de cabos de cobre de 50mm e 16mm.

A mensagem do whatsapp termina com um desabafo

”Tenham um ótimo domingo… e que Deus nos proteja, pois se depender do Poder Público estamos desamparados”.