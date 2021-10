Terremoto de magnitude 4,8 atinge Bali e deixa ao menos 3 mortos

O órgão afirmou que as buscas já foram concluídas. No entanto, as autoridades continuam monitorando a situação e auxiliando em resgates. O terremoto afetou principalmente os distritos de Karangasem e Bangli, localizados no leste da ilha turística.

Um deslizamento de terra desencadeado pelo terremoto matou duas das vítimas em Bangli, disse a agência. Uma terceira, uma menina de três anos, foi morta pela queda de destroços, em Karangasem, área mais próxima ao epicentro do tremor.

Não houve danos significativos em outras partes de Bali, enquanto o terremoto foi sentido também na ilha vizinha de Lombok, informou a mídia local.

Bali reabriu para turistas internacionais na quinta (14), após 18 meses de restrições à pandemia.

A Indonésia sofre terremotos com frequência por estar situada no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica que se estende pelo sudeste asiático e a bacia do Pacífico até a América do Sul.

Em janeiro, mais de cem pessoas morreram e milhares ficaram sem casa por um terremoto de magnitude 6,2 na ilha de Sulawesi. Há três anos, mais de 4.300 pessoas morreram ou desapareceram por um terremoto de magnitude 7,5 seguido em Palu.