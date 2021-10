Terceiro envolvido em assassinato de pastor é preso por investigadores da DHPP

- Publicidade-

Gerson Feitosa Ferreira Júnior foi preso no início da tarde de terça-feira. A ação foi realizada por investigadores da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. O mandado de prisão preventiva foi cumprido quando o acusado compareceu na sede da 1ª Regional, localizada na Região da Sobral, para prestar depoimento em outro processo.

Gerson Feitosa é apontado numa investigação da DHPP como um dos envolvidos no assassinato do pastor Raimundo Araújo Costa. O crime aconteceu no dia no dia 9 de abril deste ano em uma propriedade localizada no km 70 da Estrada Transacreana. Consta no inquérito que o idoso de 62 anos foi morto na varanda da residência com um tiro a queima roupa.

Um dia antes do homicídio, o bando fez um arrastão no Ramal Macarajuba, que fica no km 68. Pelo menos 28 moradores foram rendidos e ficaram por quase nove horas em cárcere privado em um imóvel. Gerson Feitosa Júnior é o terceiro envolvido no caso a ser detido.

Também respondem pelo crime Raimundo Nonato Nascimento Cavalcante, o Peteca, preso pela DHPP e Hualeson Ferreira Cavalcante, detido na semana passado por investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões da Polícia Civil.