Tentativa de homicídio: Homem leva facada no Custódio Freire

- Publicidade-

A tentativa de homicídio aconteceu na Vila Custódio Freire, na noite deste domingo, por volta das 18:20h

A vítima, Dario da Silva Junior, 23 anos não relatou nada aos socorristas e nem a sua família sobre o que teria acontecido.

A acompanhante que veio na viatura do SAMU com a vítima, informou apenas que trata-se de uma tentativa de homicídio e que duas pessoas viram o que aconteceu, mas não querem falar. Um mulher e um menor seriam as duas testemunhas.

A mulher não soube informar a causa da tentativa de Homicídio, mas disse que Dario não tem inimigos.

A perfuração foi na região do peito, sendo mais para o lado direto, para a sorte do rapaz.

Ele foi conduzido para o Pronto Socorro e seu estado é considerado estável.