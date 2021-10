Temporal pode atingir Rio Branco e outros municípios nas próximas horas

- Publicidade-

Uma intensa massa de ar úmido, originária do oceano Atlântico, avança rapidamente na direção do Acre nesta sexta-feira, 8, tendo provocado chuvas torrenciais, com raios e ventanias, nas últimas 18 horas, no Amazonas e em Rondônia. As informações foram divulgadas no site O Tempo Aqui nesta sexta-feira (08).

Segundo o boletim, nas primeiras horas da tarde desta sexta, o enorme pulso úmido atingirá o Acre, podendo provocar temporais, com chuvas fortes, raios, ventanias e queda eventual de granizo, na maioria dos municípios.

“A probabilidade maior é de que ocorram chuvas mais intensas ao longo da BR-364, inclusive, em Rio Branco e proximidades, mas, principalmente, nos municípios de Sena Madureira, Manuel Urbano, Feijó e Tarauacá. Assim, alertamos a população para a possibilidade de transtornos, como queda de galhos e árvores, danos às edificações e inundação de ruas, além do perigo potencial dos raios”, alertou o boletim.

Em outro trecho, o boletim afirma que o calor vai predominar neste fim de semana, mas as chuvas ocorrem, em geral, de forma passageira e pontual, no Acre.

“No sábado, pode chover forte em vários municípios, inclusive, em Rio Branco. Não está descartada a possibilidade de temporais isolados, inclusive, na capital, neste fim de semana. A temperatura máxima, durante a tarde, vai oscilar entre 33 e 36ºC e a mínima, no início do dia, entre 21 e 24ºC, em todos os municípios acreanos”, explicou em nota.