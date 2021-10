Temporal deve ser registrado nas próximas horas em partes do Acre para a chegada da friagem

- Publicidade-

Para a chegada de uma frente fria, o Acre deve registrar temporal nas próximas horas. Um alerta foi expedido pelo pesquisador Davi Friale, do Portal O Tempo Aqui no início da tarde de hoje (15) enfatizando “Alta probabilidade de ocorrência de transtornos à população, como queda de galhos e árvores, destelhamentos, danos às edificações e inundação de ruas, além do perigo potencial dos raios”.

Friale avisou nesta semana que “uma forte onda polar avança rapidamente na direção do Acre, onde chegará nas primeiras horas da manhã deste sábado (16). O choque desta frente fria com os pulsos úmidos que vêm do oceano Atlântico provocará, em vários pontos, temporais, com chuvas fortes, raios, ventanias e, até, queda eventual de granizo”, ressaltou.

No leste e no sul do estado, onde estão localizadas, entre outras, as cidades de Rio Branco e Brasileia, os temporais não deverão ser intensos, mas as chuvas poderão ser fortes neste sábado. “O perigo de temporais mais violentos será no centro do Acre e no vale do Juruá, onde estão, entre outras, as cidades de Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo, já que, nesta parte do estado, esta onda polar chegará durante a tarde, quando o calor será mais intenso e, assim, a probabilidade de fortes ventanias e muitos raios é maior”, alertou.

Segundo Friale, as chuvas intensas, com alta probabilidade de temporais, neste fim de semana, também ocorrerão em Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Bolívia e Peru.

TRÉGUA NO CALOR

Para quem espera um tempo ameno, frio como ocorreu nos meses passados, Friale enfatizou que não será friagem típica, mas o intenso calor, que predominou nos últimos, dará uma boa trégua, pelo menos até a próxima quarta-feira (20).

“Nos próximos dias, a maior temperatura ficará abaixo de 26ºC em alguns municípios do Acre, principalmente nas regiões de Rio Branco e Brasileia. À noite, entretanto, a temperatura mínima, ao amanhecer, deverá oscilar entre 18 e 21ºC, ou seja, apenas uma leve diminuição em relação aos dias anteriores. Os próximos dias, portanto, serão com temperatura amena, muitas nuvens, ventos de sudeste e chuvas a qualquer hora”, concluiu.