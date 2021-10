“Tem que agradecer no final”, Fernanda Souza expõe, após a verdade do fim com Thiaguinho ser revelada

- Publicidade-

Na última quinta-feira (14), Fernanda Souza postou uma foto em seu perfil oficial do Instagram, onde ela aparece rodeada pela natureza. Sempre muito sincera em relação a sua vida, a apresentadora brincou com a situação e entregou quem foi o autor do clique.

Na legenda do post, Fernanda Souza escreveu: “’Que linda fotooooo! Quem fez? A pedra’ E tem q agradecer no final! Esses dias usei um tronco de árvore pra tirar foto também… taca um timer e vai! Vocês fazem isso também né?”.

Entrando na brincadeira da famosa, os seguidores interagiram muito nos comentários. “Maravilhosaaaa, uso até o rolo de fita adesiva, meeeelhor tripé”, escreveu uma. “Claro! A natureza sempre me ajuda a tirar fotos também”, disse outra. “Amei o clique! Vou me inspirar e pedir ajuda das pedras também”, brincou uma terceira.

DIVÓCIO DE FERNANDA E THIAGUINHO

Em outubro de 2019 Fernanda Souza e Thiaguinho anunciaram o fim do casamento. Na época, o ex-casal deixou claro que a relação acabou de forma amigável. O término, segundo eles, não teve nenhum motivo específico.

No entanto, em poucos dias, passaram a surgir cliques de Thiaguinho ao lado de uma moça, Allana Aguiar. Ela, por sua vez, se pronunciou e desmentiu que tenha tido um relacionamento com o ex-marido de Fernanda Souza.

Fonte: TvFoco