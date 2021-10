Tarifa de R$ 3,50 passa a valer nesta segunda-feira, 25

- Publicidade-

Os usuários do transporte público da capital contam a partir de hoje, 25, com a tarifa reduzida. No último dia 18 de outubro, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, assinou o decreto, que tem validade até 30 de junho de 2022, reduzindo o valor da passagem de R$ 4 para R$ 3,50.

Após a assinatura, foi necessário aguardar cinco dias úteis para sua publicação no Diário Oficial para que entrasse em vigor, conforme o parágrafo único do art. 107 da Lei Orgânica do Município de Rio Branco, cabendo à Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS e empresas operadoras, desde logo, a adoção das medidas que se fizerem necessárias para o cumprimento do disposto neste Decreto.

Os estudantes continuam a pagar o valor de R$ 1, sendo concedido um subsídio no valor de R$ 0,75 sobre cada passagem adquirida, o que corresponde a um percentual de redução de 43% (quarenta e três por cento) sobre o valor da tarifa.