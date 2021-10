Talibã mata duas pessoas que tocaram música em um casamento

- Publicidade-

Dois homens foram mortos por combatentes do Talibã por tocarem música afegã durante uma festa de casamento em Cabul, no Afeganistão, neste sábado, 30. Segundo agências internacionais, o ato foi condenado até mesmo pelo governo que atualmente comanda o país.

Parentes relataram que outras duas pessoas também ficaram feridas. No primeiro governo do Talibã, músicas que não fossem religiosas estavam proibidas em todo o Afeganistão. Desta vez, no entanto, ainda não há nenhuma determinação a respeito.

“Os jovens tocavam música em uma sala separada, três tabilãs vieram e atiraram neles. Os dois feridos estão em estado grave”, contou uma das testemunhas.

Zabihullah Mujahid, porta-voz do governo Talibã, não confirmou a autoria do ataque, mas afirmou que “ninguém entre as fileiras do Emirado Islâmico (novo nome do país dado pelo grupo armado) tem o direito de evitar a música, exceto o Ministério para a Propagação da Virtude e a Prevenção do Vício, e apenas por meio de orações”.

O porta-voz da província de Nangarhar confirmou o caso, mas não entrou em detalhes. No Afeganistão, casamentos e festas afegãs estão sendo realizados sem nenhum tipo de música por medo dos guerrilheiros.