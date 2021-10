Tadeu Schmidt vai assumir BBB22; Globo já tem substituta no Fantástico

- Publicidade-

O apresentador Tadeu Schimidt vai deixar o Fantástico, após oito anos, para comandar o Big Brother Brasil. Segundo informações da Folha de São Paulo, a TV Globo fará o anúncio na próxima edição do programa, neste domingo (10/8).

A mudança está sendo realizada após saída de Tiago Leifert da emissora. Com a saída de Schimidt, o Fantástico será apresentado por Maju Coutinho. Ainda não foi anunciado se Poliana Abritta continuará para ser parceira da nova apresentadora.

O jornal revelou ainda que a vaga da jornalista no Jornal Hoje será ocupada por César Tralli, que deixará o SP1. Desde que anunciou a saída da Globo no mês passado, o nome de Schmidt foi um dos cogitados para substituição de Leifert no BBB.