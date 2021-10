Suspenso devido à pandemia, concurso da Ufac acontecerá neste fim de semana

- Publicidade-

Após ser suspenso devido à pandemia do novo Covid-19, o concurso, promovido pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape), será realizado neste domingo, 17.

Ao todo, 5.525 candidatos concorrendo a seis vagas, distribuídas entre os níveis superior e médio, para os cargos de técnico-administrativo em educação da Universidade Federal do Acre.

Uma situação nova para os candidatos é que o descumprimento das orientações sanitárias implicará na eliminação do concurso. O uso de máscara será imprescindível e não haverá qualquer possibilidade de lanches durante a prova, como em edições anteriores, sendo possível apenas a hidratação dos candidatos.

Para a presidente da comissão responsável pelo certame, Ângela Poças, mesmo com a retomada do concurso, a pandemia exigiu alterações determinantes na aplicação das provas.

“A pandemia determinou algumas mudanças, inclusive a forma como se realizam os concursos. O que antes era aceitável, hoje já não cabe mais em ambientes compartilhados, como uma sala com aplicação de provas de concursos públicos. Tudo tem que ser pensado conforme as orientações de controle sanitário e proteção do candidato”, disse.

A prova será aplicada em três locais diferentes: Ufac, Ifac e Uninorte e terá duração de quatro horas, conforme descrito no edital.

Os portões serão abertos às 6h40 e fechados às 7h40. O gabarito preliminar estará disponível no dia 20 deste mês.