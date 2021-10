Suspeito de estuprar mulher mandou imagens do crime para a irmã dela

A vítima contou que havia tomado remédio para dormir e ao acordar viu marcas de tapas, mordidas e sangue pelo corpo.

Uma mulher de 36 anos foi estuprada, agredida pelo parceiro e teve fotos do momento do crime enviadas para a irmã dela via aplicativo de mensagem. O caso ocorreu no Riacho Fundo I, no final de setembro.

Ao site a vítima, que terá a identidade preservada, contou que, no dia do abuso, havia rejeitado relações com o parceiro. Em seguida, tomou um remédio controlado e dormiu profundamente. Ao acordar pela manhã, percebeu marcas no corpo.

“Havia mordidas nas minhas costas; tapas na bunda, que estava quase ensanguentada”, relata. “No outro dia, quando peguei o meu celular, vi que ele havia tirado fotos do ato e enviado para a minha irmã, para si mesmo e não sei mais quem”, recorda. A mulher diz não se lembrar de nada, uma vez que estava medicada. Ao entender a gravidade, registrou um boletim de ocorrência na 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo I) e foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito.