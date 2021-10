SURTOU: Homem invade dois hospitais, agride médico e tenta atacar PMs a cadeirada

- Publicidade-

Após muito trabalho dos militares, o acusado foi imobilizado e preso. Ainda conforme os policiais, na noite anterior o homem já havia causado confusão em outro hospital particular.

A Polícia Militar teve muito trabalho para imobilizar e prender um homem de 27 anos que surtado invadiu dos hospitais particulares, agrediu médico e causou destruição no final da noite de quarta-feira (13) na região Central de Porto Velho (RO).

Conforme as informações da ocorrência, o homem foi primeiramente a um hospital na Rua Marechal Deodoro com Paulo Leal. No local, ele muito alterado proferiu ameaças de morte aos funcionários.

Transtornado, o homem saiu do local e foi até outra unidade hospitalar na Rua Álvaro Maia, bairro Olaria. No ambiente, ele invadiu a enfermaria, causou danos no local, deixou pacientes em estado de pânico e ainda agrediu um médico.

Quando equipes da Polícia Militar chegaram, o acusado ainda muito alterado quebrou duas Tvs da recepção e tentou agredir os policiais a cadeirada.

