Singapura doa R$ 1,8 milhão em EPIs à Secretaria de Saúde

A Pasta recebeu, por intermédio da Embaixada de Singapura, 250 mil máscaras faciais e cerca de 50 mil frascos de álcool em gel.

- Publicidade-

A Secretaria de Saúde do DF recebeu o equivalente a R$ 1,8 milhão em equipamentos de proteção individual (EPIs) para combate à Covid-19 doados pelo governo de Singapura. Ao todo, a Pasta ganhou 250 mil máscaras e 50 mil frascos de álcool em gel.

Para viabilizar a doação, o Escritório de Assuntos Internacionais (EAI) teve ajuda da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Saúde, que ajudou no transporte da carga.

Os produtos foram entregues nesta segunda-feira (4). As tratativas para a doação ocorriam desde março, segundo informou a chefe do EAI, Renata Zuquim. “Desde março deste ano, nossa equipe está em tratativas com o governo de Singapura para viabilizar essas doações e, agora, os recursos poderão chegar a quem precisa”, afirmou.

Ela destacou que a cooperação internacional é fundamental na luta contra a pandemia e já rendeu outros benefícios ao DF. No ano passado, por exemplo, o GDF recebeu 10 mil máscaras doadas pela China.

Aumento da taxa de transmissão

O GDF registrou no final de semana a maior taxa de transmissão do novo coronavírus desde março. O índice chegou a 1,12, o que significa que 100 infectados contaminam 112 pessoas. Segundo especialistas, quando o indicador ultrapassa 1, há tendência de avanço da pandemia.

O aumento de casos fez o governador Ibaneis Rocha anunciar a possibilidade de o GDF adotar medidas mais restritivas para conter a disseminação do vírus.

“Nós estamos muito preocupados e acompanhando isso bem de perto. O secretário de Saúde, general Pafiadache, tem acompanhado isso junto com as equipes”, disse o governador, durante agenda pública neste domingo.