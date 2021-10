Silvio Santos, após quebra pau com as filhas, abandona o SBT e fuga do Brasil é confirmada: “Não volta”

Guilherme Amado, colunista do Metrópoles, atribui a tristeza de Silvio Santos à morte de seu médico, Morton Aaron Scheinberb, reumatologista que há anos tratava do empresário. O médico morreu aos 73 anos, no dia 23 de setembro, mas a causa da morte não foi informada por sua família. Acontece que Scheinberg foi o único médico que Silvio Santos ouviu e obedeceu.

Segundo Amado, Silvio Santos não teria recebido bem a notícia da morte do profissional e se recusou a seguir a orientação médica, o que tem gerado discussões entre suas filhas e elas com ele, situação inusitada na família Abravanel. O jornalista conclui que a condição do veterano de 90 anos preocupou seus amigos mais próximos da família.