Show de dupla sertaneja é interrompido após palco pegar fogo em SP

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) – Um show da dupla sertaneja Henrique e Diego foi interrompido na noite do sábado (23) após o palco, onde eles se apresentavam, pegar fogo. O caso aconteceu no Varanda Estaiada, na zona sul de São Paulo.

Vídeos publicados em redes sociais por quem que estava no local mostram que o fogo começou após uma sequência de fogos de artifícios. Não houve registro de pessoas feridas.

Nas imagens é possível ver as pessoas se afastando do palco no momento em que o fogo começa a atingir a cobertura do espaço e se espalha pelo palco.

A dupla sertaneja pediu para interromper o show. O funkeiro Dennis DJ também participava da festa a convite de Henrique e Diego. O fogo foi cessado pela equipe de bombeiros do local e a apresentação dos sertanejos continuou.