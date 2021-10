Setor de serviços no AC cresce 20,1% em oito meses e variação é a segunda maior do país

O volume de serviços no Acre avançou 0,5% no mês de agosto, na comparação com julho, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A mesma alta foi registrada no Brasil.

O avanço veio após uma baixa de 2,2% no mês de julho. Na comparação com agosto de 2020, o crescimento foi de 24,3%.

No acumulado do ano (período de janeiro a agosto), os serviços registraram uma alta de 20,1%, a segunda maior do país, ficando atrás somente de Roraima, que teve avanço de 21,4%.

Os dados mostram ainda que, no acumulado de 12 meses, em comparação com o mesmo período do ano anterior, o Acre teve uma alta de 11,5%, mantendo a trajetória ascendente iniciada em maio de 2021. Assim, o setor de serviços no Acre está 3% acima do que o registrado em fevereiro de 2020, período pré-pandemia.

Para o consultor institucional da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-aC), Egídio Garó, o que ocorre no estado é uma retomada do setor após a flexibilização das medidas em meio à pandemia.