Sesacre registra 2 mortes ocasionadas por surto de diarreia

Dados da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) divulgado na Rede Amazônica nesta sexta-feira, 8, apontam que foram confirmadas duas mortes ocasionadas por surto de diarreia em todo o Estado do Acre. A saúde indígena estadual investiga se outras duas mortes podem ter sido oriundas do mesmo problema.

De acordo com um levantamento do Núcleo das Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (NDTHA), foram a óbito duas crianças, uma do município de Tarauacá e outra do município de Feijó.

Débora dos Santos, representante do Núcleo das Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (NDTHA), disse que as pessoas precisam se cuidar em relação à hidratação do corpo. “A diarreia mata, infelizmente, tivemos dois óbitos registrados”, declarou.

Já Rafaela Oliveira, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Cruzeiro do Sul, relatou que o aumento de casos de diarreia na região superou os últimos 10 anos.

Representantes do Ministério da Saúde se encontram no Juruá para investigar os motivos para a incidência de aumento de casos de diarreia. Débora disse que as análises preliminares ressaltam o vírus rotavírus como principal causa do surto. “Na semana que vem vamos ter o resultado da primeira parte deste estudo”.

O governo do Acre, recentemente, decretou situação de alerta máximo em todo o Acre, dentre as cidades mais prejudicadas devido ao aumento nos casos de diarreia entre os moradores.

Entre as cidades estão Tarauacá e Cruzeiro do Sul com os maiores índices, na terra do abacaxi houve 457 casos de diarreia entre 25 de julho a 30 de agosto, já em Cruzeiro do Sul, teve 80% dos atendimentos na UPA de pessoas com diarreia e vômito. Apenas as cidades de Manoel Urbano, Porto Acre, Porto Walter e Senador Guiomard não se encaixam nessa situação de alerta da doença.