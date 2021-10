Série B: Vasco enfrenta Coritiba em clima de final de campeonato

- Publicidade-

Faltam nove jogos para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro e o Vasco ainda não alcançou o G4. A chance de chegar bem perto veio na rodada passada, mas o Cruzmaltino acabou perdendo para o Sampaio Corrêa, mesmo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo. Neste sábado (16), a equipe de Fernando Diniz tem nova oportunidade de se aproximar do grupo que vai jogar a primeira divisão em 2022. O time carioca recebe o líder Coritiba, às 16h30m (horário de Brasília), em São Januário. O duelo será transmitido ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes.

Na oitava posição, com 43 pontos, o Vasco precisa voltar a vencer, sem espaço para novos erros. A pressão é grande, e o lateral Zeca sabe da responsabilidade do grupo.

“A gente só pensa em acesso aqui dentro. Do porteiro à tia da cozinha, do Nenê ao professor Diniz, a gente só fala em acesso aqui dentro. É uma oportunidade, não é como um peso. São nove jogos para a gente ganhar vários e ter o acesso. A gente tem plena confiança na comissão, em todos que estão aqui. A gente fica feliz por esse desafio e motivado a cada dia, cada treinamento, cada jogo que passa. Cada jogo é uma final e a próxima final é com o Coritiba”, disse o lateral durante coletiva.

O Vasco deve entrar em campo com Vanderlei, Zeca, Ricardo Graça, Leandro Castán e Riquelme; Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê; Morato, Gabriel Pec e Germán Cano.

O Coritiba é o líder da Série B, com 54 pontos, mas vem de três jogos sem vencer, sendo a última partida uma derrota elástica para o Cruzeiro (3 a 0) no Couto Pereira, na capital panaense. O técnico Gustavo Morínigo não vai poder contar com o meio-campista Matheus Sales, com dores no joelho. Por outro lado, o atacante Waguininho e o volante Val devem ficar à disposição do treinador.

A tendência é que o Coxa inicie o duelo com Wilson, Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Val e Robinho; Igor Paixão, Rafinha e Léo Gamalho.