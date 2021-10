Senadores do G7 divergem sobre acusar Bolsonaro de genocídio contra indígenas

Na reta final da CPI da Covid, integrantes do grupo majoritário “G7” divergem sobre a intenção do relator Renan Calheiros (MDB-AL) de enquadrar o presidente Jair Bolsonaro pelo crime de genocídio contra a população indígena durante a pandemia.

A resistência, conforme apurou O GLOBO , foi exposta durante reunião fechada entre os membros da comissão, pela manhã. A ala contrária é composta pelos senadores Tasso Jereissati (PSDB-CE), Otto Alencar (PSD-BA), Eduardo Braga (MDB-AM) e Alessandro Vieira (Cidadania-SE).

“Eu não concordo. Descaso é bem diferente de genocídio”, disse Tasso Jereissati ao ser questionado pelo GLOBO .

“Temos uma divergência em algumas tipificações, alguns indiciamentos. A gente, eu pelo menos, não teve acesso ao texto integral, só informações soltas que dificultam qualquer análise, mas particularmente o Genocídio exige que a violência seja direcionada a um grupo determinado por etnia, raça, religião, e não parecer ser o caso no Brasil. Aqui a ação criminosa se deu praticamente de forma indistinta, você tem crime contra a humanidade, não de genocídio”, disse Alessandro Vieira (Cidadania-SE).

Alessandro ponderou que as consequências dos dois crimes é parecida e que a divergência é meramente técnica.

O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM) , disse que precisa ver o relatório para formar uma posição sobre a questão.