Senado aprova criação de memorial para vítimas da Covid em frente ao Congresso

O Senado aprovou nesta terça-feira (5) o projeto que prevê a criação de um memorial na Casa para as vítimas da pandemia no Brasil. De autoria do relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), o texto vai à promulgação.

A ideia do parlamentar é colocar 27 placas de mármore no espelho d’água do Congresso, com o intuito de representar todos os estados brasileiros e o Distrito Federal.

“Fica criado, no âmbito do Senado Federal, o Memorial em Homenagem às Vítimas da Covid-19 no Brasil”, diz um dos artigos do texto, relatado pelo presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM).

Até esta segunda-feira (4), o Brasil contabilizava 598.185 mortos pela Covid desde o início da pandemia. Mais de 21,4 milhões de casos de coronavírus já foram registrados no país