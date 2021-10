Semsa lançará processo seletivo na área da saúde com salário de até R$ 7,1 mil

- Publicidade-

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), divulgou nesta sexta-feira, 8, que lançará na próxima semana o edital 03/2021 que trata da abertura de processo seletivo simplificado, que busca preencher 105 vagas, nível médio e superior para atuação na rede de atenção básica de saúde do município.

As contratações ocorrerão em caráter excepcional na forma da Lei nº 1.663, de 19 de dezembro de 2007. Os salários devem variar de R$ 1.100,00 e R$ 7.165,16 por jornada de trabalho de 30 horas semanais.

O processo terá vagas para profissionais de auxiliar em farmácia, agente de vigilância em saúde, educador social, técnico de laboratório, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta fonoaudiólogo, médico clínico geral, médico ginecologista, médico pediatra, médico psiquiatra, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional, visando fortalecer os serviços do município.

Os candidatos selecionados irão compor as equipes de saúde da atenção primária de saúde de Rio Branco, onde exercerão suas atividades, de acordo com as jornadas de trabalho constantes no edital, de acordo com a natureza específica da função e das atividades que deverão desempenhar.

O processo terá vigência de 01 ano, contado a partir da homologação do resultado final, podendo ser renovado por igual período, de acordo com a necessidade da secretaria de saúde do município.

A partir do lançamento do edital, dia 18, as inscrições deverão ser realizadas via internet, no site da prefeitura de Rio Branco, pelo endereço eletrônico: www.riobranco.ac.gov.br e www.processoseletivosemsa2021.ac.gov.br.