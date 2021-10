“Seguimos de máscara até atingir 70% da população vacinada”, afirma Ibaneis

- Publicidade-

O Governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou, na manhã desta quarta-feira (6/10), que não fará mais restrições no Distrito Federal. No entanto, o uso obrigatório de máscara permanece até que mais pessoas sejam imunizadas. “Seguimos de máscaras pelo menos até atingir 70% da população vacinada”, pontuou. Brasília tem pouco mais de 50% da população com 12 anos ou mais com o ciclo de imunização completo, mas Ibaneis declarou que o governo “precisa o mais rápido possível atingir os 70% para que a gente tenha uma imunidade da nossa população”.

Em visita à Estrutural, o governador tomou café da manhã no Restaurante Comunitário e participou da reinauguração do Centro de Referência Especializada em Assistência Social (Creas). Perguntado sobre os avanços da pandemia, Ibaneis afirmou que o objetivo do governo é vacinar mais pessoas e disponibilizar leitos em hospitais. “Eu trabalho nesse momento sem a possibilidade de qualquer tipo de restrição. Quero ampliar a vacinação e a quantidade de leitos para que a gente possa ter uma imunidade da nossa população”, destacou o governador.

Segundo Ibaneis, o momento não é de restringir ainda mais a circulação das pessoas. “É bom que se diga: não adianta eu determinar e baixar decreto, porque a população já está mais nesse momento (de restrições)”, afirmou.