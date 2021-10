Secretário diz que governo não utilizou recursos dos empréstimos aprovados na Aleac

- Publicidade-

Nesta terça-feira, 19, durante a reunião da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) da Assembleia Legislativa que trata do pedido de empréstimo de R$ U$$ 41 milhões, pouco mais de R$ 227 milhões, junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata – FONPLATA, com sede em Cochabamba, na Bolívia, p secretário de Planejamento e Gestão (Seplag), coronel Ricardo Brandão revelou que dos empréstimos anteriores não foram utilizados nenhum centavo.

Desde 2019, a gestão de Gladson Cameli realizou 5 operações de crédito desde 2019 e nenhuma foi executada pelo Estado do Acre.

Ao todo, quatro operações foram levantadas junto a Caixa Econômica Federal, sendo a primeira de R$ 392 milhões, que foi alterada e substituída por R$ 560 milhões, que acabou sendo alterada novamente para R$ 510 milhões, e depois alterada novamente para mais R$ 268 milhões, totalizando R$ 1,7 bilhão, Outro empréstimo não executado pelo governo foi a operação junto ao Branco do Brasil Rural cujo R$ 1 bilhão foi negociado para pagar empréstimos com a União visando ter apenas uma dívida com juros menores. Todas essas operações foram aprovadas pelos parlamentares da Aleac.