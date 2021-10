SE DEU MAL: Ladrão é baleado nas nádegas após roubar celular de adolescente

- Publicidade-

Após ser avaliado pela equipe do HMA, o infrator foi encaminhado para procedimento cirúrgico, sendo que em seguida foi submetido ao coma induzido e encaminhado à Porto Velho devido ao agravamento do seu quadro de saúde.

Um caso atípico em que um elemento acabou se dando mal após subtrair um aparelho celular de um adolescente de 13 anos na Alameda Lírio, Setor 04 em Ariquemes (RO), empreendendo fuga em seguida, acabou com o mesmo baleado na nádega esquerda.

O caso aconteceu na tarde da última terça-feira, 05/10, por volta das 15 horas, quando a Central de Operação do 7° BPM, recebeu um chamado, que a princípio a informação era de que se tratava de uma ocorrência de lesão corporal.

De imediato foram deslocadas para o endereço, três guarnições da Polícia Militar, onde ali chegando, os policiais puderam constatar a veracidade da informação, encontrando um homem caído ao solo, sangrando, onde o mesmo apresentava uma lesão ocasionada por um disparo de arma de fogo na região da nádega.

Rapidamente foi acionada a Central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo enviada para a localidade uma Unidade de Suporte Básico (USB) do SAMU, onde ali chegando, os socorristas de pronto iniciaram o atendimento pré-hospitalar ao homem, imobilizando-o em prancha rígida, sendo em seguida conduzido ao Hospital Municipal de Ariquemes (HMA), para ser avaliado pela equipe médica de plantão.

Aos policiais, populares relataram que o indivíduo havia furtado o aparelho celular de um adolescente na Alameda Lírio, sendo que em seguida o meliante se evadiu do local em sua bicicleta, momento que a criança gritou por ajuda, onde um trabalhador que passava pela localidade em seu carro, iniciou uma perseguição ao infrator para recupera o bem.

Ao perceber que estava sendo seguido, o marginal deixou a bicicleta, dando fuga a pé, invadindo as residências locais, adentrando em vários quintais. Ao chegar na Rua Vimbere, Setor 04, o elemento pulou o muro de uma residência que havia cerca elétrica, momento em que o proprietário da moradia saiu de dentro da casa, se deparando com um indivíduo que havia invadido seu terreno.

Ao ver a invasão, o dono da casa ordenou que o infrator parasse, sendo que o meliante não obedeceu a ordem, e, temendo por sua vida o proprietário disparou em direção ao meliante em sinal de alerta, acertando o mesmo.

Após coleta de informações, os policiais conduziram o proprietário da residência, junto de seu armamento, o qual possuía o Porte Legal da Arma marca Taurus, modelo TH380, calibre .380, juntamente da vítima do roubo e as testemunhas do caso, para a Unidade de Segurança Pública (UNISP), onde ficaram a disposição do Delegado de plantão, para o registro do Boletim de Ocorrência Policial, e ser tomada providencia posteriormente necessária.

Após ser avaliado pela equipe do HMA, o infrator foi encaminhado para procedimento cirúrgico, sendo que em seguida foi submetido ao coma induzido e encaminhado à Porto Velho devido ao agravamento do seu quadro de saúde.