Saúde prorroga inscrições de processo seletivo com mais de 100 vagas para atenção básica em Rio Branco

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco prorrogou as inscrições para o processo seletivo simplificado de contratação temporária de servidores para atuação na atenção básica de saúde do município. Ao todo, são 105 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior e os salários variam de R$ 1,1 mil a R$ 4,5 mil.

As inscrições iniciaram no dia 20 de outubro e se encerrariam na sexta-feira (22), mas a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) decidiu prorrogar o prazo para o próximo dia 27. As inscrições devem ser feitas no site da prefeitura e não há taxa.