Saúde de Rio Branco diz que aplicou mais de 7,1 mil doses em vacinação do Dia D

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco está divulgando que foram aplicadas 7.140 doses de vacina contra Covid-19 nos 61 pontos de imunização instalados sábado passado.

Os dados informados mostram que 1.149 pessoas receberam a 1ª dose, o equivalente 16%. Já a de segunda dose foram 5.367 pessoas imunizadas. 624 doses de reforço foram aplicadas no chamado Dia D de Vacinação.

“Foi um sucesso! Nós conseguimos alcançar, não somente pessoas com segunda dose, mas também aumentamos o nosso quantitativo bem considerável de primeira dose. Isso mostra que a gestão está levando a vacinação para o mais próximo possível da população”, disse a secretária de Saúde de Rio Branco, Sheila Andrade.

Ainda de acordo com a secretária, Rio Branco segue com a vacinação rotineiramente e haverá intensificação na zona rural. “Com isso, o município de Rio Branco, continua sendo umas das capitais que mais vacinam no país”, assegurou Andrade.