O Halloween da vacinação acontece nesta quinta-feira dia 28 de outubro, no Copacabana Shopping, das 16:00 às 21:00 horas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, todas as pessoas que não tomaram a vacina contra a Covid-19 em 1ª, 2ª e 3ª dose de reforço poderão tomar desta vez.

“Não podemos descuidar, Covid mata e precisamos vencer esse vírus”.