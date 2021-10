Saúde aplica mais de 600 doses de vacinas em ato de vacinação no Via Verde Shopping

- Publicidade-

A ação de vacinação alusiva ao Dia das Crianças, ocorrida nessa terça-feira, 12, no Via Verde Shopping, em Rio Branco, aplicou 662 doses, sendo 160 contra a influenza e 502 contra a Covid-19, das 13h às 20h, as informações são da assessoria do governo.

No local, foram utilizados os imunizantes de todos os laboratórios (Fiocruz, Pfizer e Coronavac), tanto para a primeira quanto para segunda e terceira dose.

“Para a terceira dose é necessário avaliar se já está com seis meses ou mais após a aplicação da segunda dose”, explicou a coordenadora do Programa Nacional de Imunização no Acre, Renata Quiles.