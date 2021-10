Saiba por que o WhatsApp, Instagram e Facebook podem ter caído

- Publicidade-

O quatro de outubro de 2021 será lembrado como o dia que os serviços de Mark Zuckerberg – WhatsApp, Instagram e Facebook – pararam de funcionar. Além deles, há registros de instabilidade no Telegram (uma alternativa ao WhatsApp) e no Nubank, entre outras ferramentas.

Mas qual foi o motivo desse apagão nos serviços de redes sociais nesta segunda? Ainda não há uma explicação oficial, mas pelo jeito que o problema ocorreu e do jeito que vem se prolongando, algumas alternativas começam a se desenhar.

A mais provável delas é que houve uma falha no DNS – Domain Name System -, que é é o servidor que direciona os usuários aos destinos durante a navegação.

O DNS costuma ser comparado com uma lista telefone. Os navegadores passam a ‘consultá-lo’ para chegar ao site buscado. Quando há falha no DNS, os navegadores ficam ‘perdidos’ e não conseguem chegar ao destino.

Quais as hipóteses para a queda global do Facebook, WhatsApp e Instagram?

O site The Verge, especializado em cobertura de tecnologia, afirma que “o problema é aparentemente” o DNS (Domain Name System, ou Sistema de Nomes de Domínio). A sigla denomina um sistema que registra os nomes do site e os seus endereços IP – que são um número identificador.

Quando um usuário digita o site no qual deseja navegar, por exemplo, é esse sistema o responsável por traduzir o que foi digitado para o endereço IP e permite o acesso.

O BGP (Border Gateway Protocol, ou Protocolo de Entrada da Fronteira) também pode ser um dos motivos. Ele é uma espécie de conjunto de regras responsáveis por conectar as redes de internet.

O jornal New York Times, por exemplo, por meio de fontes do departamento de segurança do Facebook que quiseram anonimato, sustenta que a possibilidade de um ataque hacker é improvável. A explicação seria a sincronia da queda das três redes, que possuem tecnologias diferentes.

O jornal americano diz ainda que a plataforma interna de comunicação da empresa, Workplace, também saiu do ar.

Já o britânico Financial Times destaca que o apagão ocorre um dia antes de uma funcionária da companhia testemunhar no Senado americano. Frances Haugen foi a responsável por fornecer os documentos internos da empresa que deram origem a uma série de reportagens do Wall Street Journal.

O veículo afirma, por exemplo, que a companhia estava ciente desde 2019 de que o Instagram, rede social da qual é dona, é potencialmente danoso para a saúde mental de meninas adolescentes.

Confira as falhas parecidas que já ocorreram

Em julho, uma pane no DNS afetou a empresa de armazenamento na nuvem Akamai, afetando múltiplos serviços, incluindo de empresas como a Delta Airlines.

Mesmo assim é raro que esse tipo de problema afete um gigante da tecnologia como o Facebook e deixe os serviços tanto tempo fora do ar.

Mas a falha no DNS pode não ser o único sintoma desse problema global do Facebook. Não podemos descartar também alguma alteração “perdida” em configurações no sistema ou até mesmo uma paralisação física em algum servidor.