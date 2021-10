Rondônia: Três criminosos são mortos após troca de tiros com equipes da PM

- Publicidade-

Dois dos criminosos morreram dentro do carro e o terceiro foi a óbito na UPA aos ser socorrido pelos policiais.

Um confronto a tiros acabou com três criminosos mortos na noite de terça-feira (26) no travessão TB 40, da rodovia 421, zona rural do município de Ariquemes, distante 200 quilômetros da capital de Rondônia. Uma mulher foi presa e um quinto envolvido conseguiu fugir.

As informações obtidas pelo Rondoniaovivo dão conta de que o bando estaria em um automóvel e seria suspeito de uma onda de roubos.

Equipes da Força Tática da Polícia Militar se depararam com os acusados e houve troca de tiros durante a perseguição.

Uma mulher que seria irmã de um dos mortos foi detida no carro. O quinto envolvido no tiroteio fugiu correndo para a mata.

Os acusados que morreram ainda não foram identificados pela polícia. Nenhum policial ficou ferido na troca de tiros.