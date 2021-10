Rondônia: Identificados criminosos baleados em roubo a empresário na porta de banco

- Publicidade-

A porta giratória do banco e outros comércios na região foram atingidos por disparos de arma de fogo durante o tiroteio.

Foram identificados como sendo o apenado Erivelton S. P., 40, baleado no tórax e perna e Fredson J. R., 33, alvejado na perna após tentativa de roubo a um empresário na frente da agência do Banco Sicoob, na Avenida Alexandre Guimarães, bairro Tancredo Neves, zona Leste da capital rondoniense.

O empresário estava indo fazer um depósito bancário no momento em que dois criminosos chegaram em uma motocicleta Honda Titan de cor vermelha. Os bandidos armados com duas pistolas calibre 9mm anunciaram o roubo e pegaram o malote da vítima.

O empresário que estava em uma caminhonete modelo Dodge Ram era acompanhado por segurança particular, que reagiu e trocou tiros com os assaltantes. Os dois criminosos acabaram baleados no tiroteio.

Fredson ainda tentou fugir, mas foi baleado na perna e atropelado pela Dodge Ram. O veículo ainda ficou com duas perfurações de arma de fogo na carroceria.

Já o outro ladrão foi alvejado no tórax e perna. Ambos os bandidos já possuem ficha criminal e foram socorridos ao hospital João Paulo II. Erivelton é apenado monitorado por tornozeleira eletrônica.

A porta giratória do banco e outros comércios na região foram atingidos por disparos de arma de fogo durante o tiroteio.

Galeria de Fotos da Notícia