RONDÔNIA: Assaltante é baleado durante tiroteio e outro atropelado

No início da tarde desta segunda-feira (25) dois bandidos se deram mal após tentativa de roubo do tipo saidinha de banco na Avenida Mamoré com Alexandre Guimarães, bairro Tancredo Neves, zona Leste da capital de Rondônia.

Um dos assaltantes foi baleado e o outro atropelado. Com eles foram apreendidas duas pistolas calibre 9mm. Os criminosos trocaram tiros com policiais à paisana durante perseguição.

A dupla estava em uma motocicleta Honda Titan e teria tentado roubar um empresário que estaria chegando em uma agência bancária do Sicoob nas proximidades.

O empresário, dono de um posto de combustíveis, estava em uma caminhonete modelo Dodge Ram junto com um segurança e houve troca de tiros com os assaltantes.

O vigilante do banco também teria dado apoio ao policial na troca de tiros.

