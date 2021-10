RONDÔNIA: ACUSADO PRESO: Perícia encontra sêmen em corpo de criança morta em Rolim de Moura

- Publicidade-

O menino Wanderson Correia, de 10 anos, foi encontrado morto em uma casa abandonada no dia 15 de outubro em Rolim de Moura.

O corpo estava em início de estado de decomposição. Imagens da câmera de segurança de uma casa próximo ao local onde Wanderson foi morto, mostram o suspeito andando ao lado do menino a caminho da casa abandonada.

De acordo com as investigações, a criança foi morta por Paulo César Gomes, de 40 anos, que confessou o homicídio na delegacia e disse ter levado o menino até uma residência abandonada com a intenção de estuprá-lo.

Peritos Criminais estiveram no local onde o corpo foi encontrado. Posteriormente, foi coletado material biológico na criança e encaminhado ao Instituto de DNA da Polícia Técnico-Científica em Porto Velho que, por meio de análises laboratoriais, identificaram a presença de sêmen humano.

“O laudo que constatou a presença de sêmen humano já foi disponibilizado para a delegacia que investiga o caso. Agora a Polícia Técnico-Científica está trabalhando para extrair o material genético do sêmen e, caso a delegacia encaminhe amostra de material biológico do suspeito, poderá ser feita a identificação criminal definitiva,” informou o Diretor-Geral Domingos Sávio.