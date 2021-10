- Publicidade-

Convidamos todos os servidores, terceirizados e estagiários a participarem da roda de conversa sobre a prevenção contra a Covid-19 no retorno gradual ao trabalho presencial no Ifac.

A atividade terá a presença dos médicos infectologistas Dr. Eduardo Farias e Dra. Gabriela Cordeiro.

A roda de conversa será transmitida ao vivo no canal do Ifac no Youtube, nesta segunda-feira, 4, às 9h.

Este é link da Roda de Conversa:👇

https://youtu.be/2vIbQvk1C8A