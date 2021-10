Ritual capilar: couro cabeludo deve ser esfoliado regularmente

- Publicidade-

Enquanto algumas pessoas mantêm os cuidados capilares básicos, usando xampu e, em uma lavada ou outra, condicionador, outras investem em uma verdadeira rotina de beleza que inclui diversas etapas de cuidados com os fios e o couro cabeludo.

Pré-lavagem, umectação, hidratação, nutrição, reconstrução, selagem e escovação têm ganhado cada vez mais a companhia de mais uma etapa neste ritual de beleza: a esfoliação do cabelo e do couro cabeludo.

Segundo a dermatologista e tricologista Larissa Fontain, a esfoliação capilar pode ser química, feita com xampus esfoliantes ou produtos específicos que tenham esferas e ativos, ou física, com escovas para massagem do couro cabeludo.

A esfoliação do couro cabeludo promove uma série de benefícios para a saúde dos fios. A massagem local estimula a circulação, favorecendo o fortalecimento dos folículos, desobstruindo os poros, facilitando o crescimento dos fios e permitindo a melhor absorção de nutrientes e produtos.

O processo também distribui os óleos naturais do cabelo, promovendo a hidratação dos fios. A limpeza mais profunda, possível por meio das esferas esfoliantes ou das cerdas das escovas, elimina resíduos, resquícios de produtos, células mortas e impurezas que se acumulam, equilibrando o PH, o que traz mais vitalidade e brilho às madeixas.