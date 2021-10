Rio Branco tem vacinação contra a Covid-19 em unidades de saúde e supermercados neste sábado

As equipes vão atender com a primeira, segunda e dose de reforço da Pfizer e com a segunda dose da AstraZeneca nos supermercados.A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) antecipou para 21 dias a segunda dose da Pfizer, seguindo a orientação do governo estadual. Quem tomou a primeira dose de AstraZeneca deve continuar aguardando os 60 dias para tomar a segunda dose e para completar o esquema vacinal com a CoronaVac.