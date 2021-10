Rio Branco suspende vacinação contra a Covid-19 neste domingo (3)

Nesse sábado (2), a capital realizou uma ação junto a uma rede de supermercado para levar imunizantes a nove lojas, além de oito postos de saúde. A expectativa da secretaria é imunizar cerca de 3,4 mil pessoas contra Covid-19 somente nos supermercados.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 1.015.363 doses de vacinas e foram aplicadas 811.588 doses na população até esta sexta (1º), data da última atualização. Das doses, 528.618 pessoas tomaram a primeira dose, 270.432 a segunda e 12.054 a dose única.