Rio Branco decreta ponto facultativo neste dia 11 de outubro

Decisão foi assinada no Diário Oficial pela prefeita em exercício Marfisa Galvão.

A Prefeitura de Rio Branco decretou ponto facultativo na próxima segunda-feira (11) devido ao feriado nacional do dia 12 de outubro, data em que se comemora o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (6), pela prefeita em exercício, Marfisa Galvão. “As disposições deste decreto não se aplicam as atividades consideradas de natureza essenciais, principalmente, no combate à covid-19”.

Com isso, os serviços públicos do município, que não são considerados essenciais, só vão ter expediente até esta sexta-feira (8) e retomam apenas na quarta-feira (13), assim Rio Branco tem mais um feriado prolongado no ano de 2021.

O Governo do Acre também já havia decretado ponto facultativo no dia 11 de outubro, a decisão saiu nesta terça-feira (5), também no Diário Oficial do Estado, e não se aplica as atividades consideradas essenciais e fica a critério de cada secretário se vai dispensar seus servidores, ou não.