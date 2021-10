Rio Branco continua com vacinação contra a Covid nesta quarta-feira (27); veja locais

Reforço em idosos a partir de 60 anos (6 meses da 2ª dose) e imunossuprimidos (+ de 28 dias da 2ª dose)

Somente 2ª dose AstraZeneca com 60 dias ou +

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 1.015.363 doses de vacinas e foram aplicadas 909.517 doses na população até esta terça-feira (26). Das doses, 546.346 pessoas tomaram a primeira, 339.881 a segunda, 12.075 a dose única e 4.981 a dose de reforço.